MP investiga suspeita de isenção concedida pela Câmara de Lisboa ao Benfica

O Ministério Público (MP) está a investigar uma suspeita de isenção concedida pela Câmara de Lisboa ao Benfica, no âmbito da operação 'Tutti Frutti', adiantou ontem o 'Correio da Manhã'.

As autoridades desconfiam de uma isenção na taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) e da compensação urbanística em obras realizadas no complexo da Luz, no valor de 1,7 milhões de euros.

Sob a liderança de Luís Filipe Vieira, o pedido de isenção foi feito em 2014, era António Costa presidente da autarquia da capital, mas o processo só terá tido desenvolvimentos em 2015, já com Fernando Medina à frente da CML. Nos emails de Medina apreendidos constam alegadamente referências ao processo.