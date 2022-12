Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mudança para o Benfica agrada a Durán Colombiano considera que os encarnados potenciam jovens talentos, sendo Enzo Fernández um exemplo que o inspira





FELIZ. Avançado do Chicago Fire vê com bons olhos o interesse de um clube europeu com a grandeza do Benfica

• Foto: Reuters