Muitas saídas ainda por resolver no Benfica

A direção benfiquista tem como um dos objetivos definidos para este mercado colocar vários jogadores que não entram nos planos de Roger Schmidt. André Almeida, Pizzi, Taarabt e Seferovic são elementos que as águias pretendem transferir.Uma das razões prende-se com o objetivo de reduzir a folha salarial dos encarnados. Tem havido sondagens de clubes turcos por Seferovic, tendo o presidente do Besiktas assumido estar "em negociações" pelo suíço.Taarabt também tem mercado no Médio Oriente, sendo que os casos de André Almeida e Pizzi poderão ser os mais difíceis de resolver. De qualquer forma, é praticamente certo que não integrarão o plantel de Schmidt, apesar de integrarem a pré-temporada.