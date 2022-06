«Muito difícil de ultrapassar no um para um»: analista da ProScout traça o perfil de Alexander Bah

Alexander Bah, ala direito dinamarquês de 24 anos do Slavia Praga, foi um dos jogadores com mais destaque na última temporada do campeonato dinamarquês e poderá estar muito perto de ser oficializado como o próximo reforço do Benfica para a nova temporada desportiva que se avizinha, já com Roger Schmidt ao leme da equipa.

Jaime Silva, analista da ProScout, traçou o perfil do defesa que já conta com um golo em três aparições pela seleção dinamarquesa, considerando-o um jogador muito difícil de ultrapassar no um para um "muito devido ao seu poderio físico". "Sem bola, Bah caracteriza-se por ser um jogador muito competente, muito devido ao seu poderio físico. É um jogador que revela uma alta intensidade na pressão ao portador e na marcação individual ao extremo do seu lado. Esta alta intensidade sem bola, aliada ao poderio físico e à explosão no sprint faz com que o lateral de 24 anos seja um jogador muito difícil de ultrapassar no 1vs1", começa por dizer o analista da ProScout, revelando ainda as debilidades que Alexander Bah tem no momento defensivo. "Posicionalmente, ainda vai cometendo alguns erros de leitura na forma como se posiciona na linha defensiva, precipitando-se por vezes no salto ao portador da bola."

Ofensivamente, Jaime Silva não tem dúvidas de que Alexander Bah é "um jogador muito completo", com "uma facilidade enorme de fazer o corredor inteiro durante os noventa minutos". "Sendo um jogador muito completo no que oferece à equipa, é também muito competente no momento ofensivo. Com bola, é a atacar por fora onde mais desequilibra, revelando uma facilidade enorme em condução, no passe e no cruzamento para a área. Na primeira fase de construção é um jogador bastante fiável pela sua calma e critério." Ainda assim, Jaime Silva denota as dificuldades que o jogador poderá apresentar se pressionado numa primeira fase de construção. "Vai revelando algumas dificuldades se for pressionado de forma intensa e tiver pouco espaço e tempo para decidir, o que impede que ingresse muitas vezes para zonas interiores."

E termina: "Alexander Bah é um lateral com uma facilidade enorme de fazer o corredor inteiro durante os noventa minutos e que encaixa perfeitamente na intensidade e velocidade do modelo de Schmidt com e sem bola. Está avaliado em 6 milhões pelo Transfermarkt, e por valores perto desse, será uma excelente adição ao plantel encarnado da próxima temporada", conclui.