Mulher de Lucas Veríssimo antecipa regresso do central com o B SAD: «Não sei dimensionar a minha alegria»

Não sei nem dimensionar minha alegria o dia que eu tanto orei, chegou! Sua humildade e dedicação é de se admirar! Te amo e estarei lá, como sempre estive ?? pic.twitter.com/ZbsG5yG6A5 — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) October 22, 2022

Foi a 7 de novembro de 2021 o último jogo de Lucas Veríssimo realizado de forma oficial. O central internacional brasileiro lesionou-se gravemente diante do Sp. Braga e foi operado ao joelho direito. Desde então, o ex-Santos procurar recuperar e regressar aos relvados, algo que deverá suceder este sábado, pela equipa B, diante do BSAD, em jogo a contar para a Liga Sabseg.A mulher de Lucas, Amanda Veríssimo, antecipou o momento - como Record adiantou - através das redes sociais. "Não sei dimensionar a minha alegria. O dia pelo qual eu tanto orei, chegou! A sua humildade e dedicação é de admirar! Amo-te e estarei lá, como sempre estive", vincou o apoio do futebolista, de 27 anos, que não joga há quase um ano.Em setembro, Lucas Veríssimo havia voltado aos treinos das águias e foi surpreendido pelo carinho da família.