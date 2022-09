Mulher de Lucas Veríssimo chocada com FIFA 23: «Não casei com um homem feio»

Amanda Veríssimo, mulher do central Lucas Veríssimo, não gostou nada da imagem do marido no FIFA 23.

O avatar do jogador no simulador da EA Sports tem a barba e bigode característicos do brasileiro mas, efetivamente, não está nada parecido com o 'original' e Amanda reagiu: "Que coisa feia é essa? Não casei com um homem feio não."