Mulher de Lucas Veríssimo e a grave lesão do central do Benfica: «Ele é f...»

A mulher de Lucas Veríssimo deixou uma mensagem no Twitter, depois da grave lesão que o central do Benfica sofreu no jogo de ontem, com o Sp. Braga. Amanda garante que "vai dar tudo certo" e que o jogador brasileiro é um "guerreiro"."Vai dar tudo certo! Ele é ..., guerreiro, o melhor do mundo em todos os aspetos! E ele tem uma família para o apoiar e é isso! Obrigada pelas mensagens fiquem com Deus!", escreveu a mulher do jogador.Lucas Veríssimo, que estava convocado por Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira, torceu o joelho direito ainda na primeira parte da partida disputada na Luz, saiu de maca e teve mesmo de ir ao hospital.O Benfica ainda não revelou detalhes da lesão nem o tempo de paragem.