Mulher de Lucas Veríssimo seguiu jogo do Benfica no Twitter quase ao minuto: «Tu és fera»

Amanda Veríssimo, mulher de Lucas Veríssimo, viu o jogo do Benfica com o Estoril (1-1) - no qual o central marcou um golo - e partilhou nas redes sociais uma série de reações, onde não escondeu o orgulho no marido.





"Eu não sei fingir, sou doida mesmo. Tenho tanto orgulho em tudo que o Lucas está a conquistar. Vi-o na formação, depois ficou sem clube, esteve doente com um tornozelo lesionado, foi morar comigo e ao fim de dois anos subiu a profissional. Depois disso, só a voar!", escreveu Amanda numa das mensagens que foi partilhando no Twitter. "Lucas, tu és fera!""Lucas, estás de parabéns meu amigo", escreveu noutra. "Não sei por que o Lucas está a brigar, mas ele tem toda razão... Só não tem razão em discussões comigo, fora isso tem sim."Depois, constatou que o marido foi eleito "homem do jogo". "Está a merecer o terceiro filho."E a seguir despediu-se dos seguidores. "Agora vou pôr os meus miúdos a dormir! Até à próxima."