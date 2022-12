Celeste Rey, mulher de Otamendi, falou do futuro do central do Benfica, cujo regresso à Argentina para representar o River Plate, tem estado em cima da mesa. Apesar disso, Celeste Rey deixa uma garantia."Não sabemos ainda o que vai ser o futuro, mas estamos felizes com o presente no Benfica. Agora está aqui a fazer um grande Mundial, mas gosta de estar no Benfica", afirmou, em declarações à rádio Antena 1.Recorde-se que Otamendi, tal como Enzo, irão estar na final do Mundial 2020 e essa é, de acordo com a esposa, para já, a grande prioridade do jogador que, ainda recentemente, viu Martín Demichelis, treinador do emblema argentino, pedir publicamente para voltar para o River Plate."Não ouvi nada, pois tenho estado aqui no Qatar. Mas é sempre bom quando pensam nele e lhe deixam elogios, mas ele está feliz. Se está para ficar no Benfica ou para sair? Sobre isso, não sei", concluiu Celeste Rey.