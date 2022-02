Mulher de Pizzi deixa indireta: «Mantenho o silêncio, por respeito a ti e ao nosso Benfica»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@marialuisb)

A mulher de Pizzi publicou uma mensagem no Instagram deixando algumas indiretas ao processo que culminou com a saída do jogador para a Turquia, cedido ao Basaksehir."O silêncio até aqui mantido, mantenho, por respeito a ti e ao nosso Benfica. Mereces tudo de bom que a vida tem para te dar e nós estaremos sempre aqui a aplaudir", escreveu Maria Luís, acrescentando: "Como Benfiquista desde que me lembro de ser gente, apenas digo, mais amor pelos nossos, pelos que sentem como nós e dão tudo pelo nosso clube", referiu."ESTA FOI, É E SERÁ SEMPRE A NOSSA CASA!8 anos e dois filhos depois… A ti, @pizzi21 , voltar a dizer-te o orgulho imenso que tenho em ti, em tudo que és e em todas as tuas atitudes. Sou muito suspeita mas duvido que haja muitas pessoas boas como tu. Quem te conhece sabe e o resto? O resto é resto.O silêncio até aqui mantido, mantenho, por respeito a ti e ao nosso Benfica. Mereces tudo de bom que a vida tem para te dar e nós estaremos sempre aqui a aplaudir.Como Benfiquista desde que me lembro de ser gente, apenas digo, mais amor pelos nossos, pelos que sentem como nós e dão tudo pelo nosso clube.Obrigada por tudo!"