Mulher de Seferovic deixa mensagem de despedida: «Este clube, esta cidade e este país...»

A mulher de Haris Seferovic recorreu ao Instagram para deixar uma sentida mensagem de despedida ao Benfica e a Portugal, numa longa publicação na qual enaltece a forma como sempre se sentiu bem acolhida no nosso país. Na mesma publicação, Amina Seferovic assegura que todas as memórias que leva de Lisboa e da Luz irão permanecer para sempre consigo."Este clube, esta cidade e este país vão ter sempre um lugar muito especial nos nossos corações. As maiores e melhores bençãos da nossa vida aconteceram aqui. Casámo-nos cá, tornámo-nos pais aqui, os nossos dois filhos nasceram cá, ganhámos títulos e troféus aqui. Obrigado a este país lindo e maravilhoso e à cidade por nos ter dado uma casa durante os últimos cinco anos. Obrigado às suas lindas pessoas, por nos terem sempre feito sentir bem-vindos. Obrigado a todas as maravilhosas pessoas que conhecemos ao longo destes anos, que nos ajudaram no nosso período cá, que celebraram connosco, que simplesmente fizeram este período ser ainda mais especial. A todo o clube, a todos os benfiquistas e amigos que fizemos. Obrigado pelas memórias inesquecíveis, dentro e fora da Luz, que levaremos sempre connosco", disse a mulher de Seferovic, finalizando com um "agora estamos entusiasmados por novas aventuras".Essa aventura será em Istambul, na Turquia, ao serviço do Galatasaray, clube no qual Haris jogará por empréstimo do Benfica até final da época