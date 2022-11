Mundial adia pagamento de 2 M€ por Enzo

No acordo com o River Plate, o Benfica comprometeu-se a pagar 10 M€ fixos (5 M€ a pronto, 2,5 M€ em agosto de 2023 e 2,5 M€ em fevereiro de 2024) e 2 M€ quando fizer 10, 25, 40 e 50 jogos. Enzo só chegará aos 25.º depois da participação no Mundial, em dezembro, empurrando o pagamento para janeiro do próximo ano.

Enzo deve realizar hoje o 24.º jogo pelo Benfica, ficando a um de custar mais 2 M€. Essa verba será liquidada um mês depois de completar os 25 encontros, desde que esteja pelo menos 45 minutos em campo. Até agora, apenas em duas ocasiões o médio foi substituído ao intervalo. Nas restantes, saiu ou no decorrer da segunda parte ou permaneceu em campo até final.