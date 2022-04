'Mundo Deportivo' avança que Barcelona voltou à carga por Grimaldo

O 'Mundo Deportivo' avança esta quarta-feira que o Barcelona voltou à carga nos últimos dias por Grimaldo. O clube quer reforçar a defesa e olha para o jogador espanhol do Benfica de 26 anos, formado em La Masia, como uma boa opção.Segundo o jornal, nos últimos dias desenvolveram-se contactos entre os blaugrana e a empresa que representa Grimaldo, com o intuito de perceber qual é a situação do jogador, que termina contrato em 2023.As partes terão combinado de se encontrar presencialmente nos próximos dias, com o intuito de dar seguimento aos contactos.Grimaldo, recorda o 'Mundo Deportivo', tem em mãos uma proposta do Benfica para renovar, mas recusou, à espera de receber uma oferta mais vantajosa.