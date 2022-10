Musa: «Este golo é bom para a minha confiança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petar Musa entrou na segunda parte do Benfica-Rio Ave (4-2) e estreou-se a marcar pelas águias, algo que admitiu ser importante para o seu trajeto pessoal."Trabalhei muito no duro e estou feliz pelo golo, que é bom para a minha confiança, mas estou mesmo feliz pela vitória da nossa equipa e perante os nossos adeptos. Jogámos muito bem e esperamos continuar assim", disse o avançado á BTV, destacando a importância dos adeptos na reviravolta: "Quando jogamos em casa é inacreditável. Mais uma vez, os adeptos estiveram presentes no apoio à equipa e estou feliz pela vitória."