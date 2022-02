Musa fora dos planos do Benfica

O presidente do Slavia Praga, Jaroslav Tvrdik, revelou que o clube checo foi abordado pelo Benfica, a propósito de Petar Musa, que está emprestado ao Boavista. No entanto,sabe que o avançado croata, de 23 anos, não está nos planos das águias."Há uma cláusula de compra obrigatória quando ele chegar aos 10 golos. Acredito que vai atingir essa meta e o Boavista terá então direito à transferência", afirmou Tvrdik, ao 'Sport.cz'. Em 20 jogos realizados pelos axadrezados, Musa conta sete golos e uma assistência.Mas há um problema, segundo Tvrdik. "O Boavista tem uma suspensão da FIFA e ainda não pagou o empréstimo. O Petar também está com problemas com os salários. E possível que rescindamos contrato com o Boavista. O Benfica já nos contactou e estamos satisfeitos pelo seu desempenho. Acredito que uma grande transferência pode acontecer", rematou o presidente do líder do campeonato checo.