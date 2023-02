Musa na sombra a dar garantias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Ramos mantém-se como indiscutível nas opções de Roger Schmidt, mas está proibido de adormecer, já que o treinador alemão também tem garantias de golo no banco de suplentes. Frente ao Boavista, Musa voltou a saltar do banco para marcar e já leva oito remates certeiros nesta temporada em 933 minutos.Em média, aponta um a cada 116,6 minutos, enquanto o algarvio precisa de 116,4 minutos (tem 19 em 2.213). Não há, portanto, grande diferença neste aspeto. Para ponta-de-lança, o Benfica conta ainda com o reforço Tengstedt, que ainda aguarda pela estreia na equipa principal. E Guedes surge como uma adaptação à posição mais adiantada.