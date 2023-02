O avançado Musa viveu ontem uma noite especial já que defrontou a sua antiga equipa, que representou em 2021/22 por empréstimo dos checos do Slávia Praga e de onde se transferiu para o Benfica. O croata fechou a contagem nos descontos (90’+2) com um bom cabeceamento após uma assistência de João Mário, não tendo festejado por respeito aos axadrezados.No final, esteve uns segundos à conversa com Kenji Gorré e cumprimentou outros antigos colegas no Bessa. Apesar de ser suplente nos encarnados, Musa tem mostrado serviço quando é chamado já que regista oito golos, cinco deles na Liga Bwin.