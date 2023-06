Musa: «Não joguei tanto como queria»

Petar Musa está ao serviço da seleção da Croácia, que defronta a Holanda, dia 14, nas meias-finais da Liga das Nações. O avançado do Benfica falou em conferência de imprensa e assumiu que não teve tanto tempo de utilização como gostaria na época de estreia na Luz. "Estou feliz por termos alcançado o principal objetivo ao vencer o campeonato após quatro anos. Não joguei tantos minutos como queria, mas ajudei a equipa em todos os jogos e vamos ver como isso se vai refletir aqui na seleção", afirmou o dianteiro, de 25 anos, contratado ao Boavista e autor de 11 golos (mais 2 assistências) em 41 jogos.Com a dispensa de Marko Livaja, que se desentendeu com adeptos durante um treino, Zlatko Dalic ficou com apenas três avançados e a imprensa croata aponta Musa à titularidade com os holandeses."Todos os jogadores querem estar no onze, mas não é uma decisão minha. Há um treinador para decidir quem joga de início e a nós cabe-nos treinar da melhor forma e respeitar as decisões."