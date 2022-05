Musa: «Nunca imaginei estar prestes a assinar por um dos maiores clubes da Europa»

Petar Musa admitiu, pela primeira vez, que está a caminho do Benfica. O avançado, de 24 anos, não quis dar o negócio como fechado mas referiu que apenas espera a oficialização por parte das águias."Embora os media portugueses tenham dito que está tudo fechado, não estou autorizado a dizer nada sobre o tema até o Benfica anunciar oficialmente a transferência. Nunca imaginei que no final desta época seria chamado à seleção croata e estaria prestes a assinar por um dos maiores clubes da Europa. Esta é claramente a melhor época da minha carreira, o esforço deu frutos e isto é um incentivo para continuar a trabalhar ainda mais duro. Vou estabelecer objetivos ainda mais ambiciosos", referiu, ao 'Sportske Jutarnji', o ponta de lança que esta época representou o Boavista, por empréstimo do Slavia Praga.Depois dos 11 golos ao serviço dos axadrezados na temporada que agora chega ao fim, Musa foi convocado para a seleção croata: "A federação chamou-me e disse-me que estava na lista de Zlatko Dalic. Estou muito contente, é a realização de um sonho de criança e mal posso esperar. Vou agora num curto período de férias mas não haverá descanso, vou treinar todos os dias de forma a estar pronto quando for a concentração. Vou dar tudo para conquistar um lugar na equipa."