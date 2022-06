Musa revela que teve outras propostas: «O Benfica é um grande salto em frente»

O ano de 2022 é todo um Mundo novo para Petar Musa. O avançado ex-Boavista foi o primeiro reforço anunciado pelo Benfica para a época 2022/23 e só não se estreia já pela seleção croata face ao caso de Covid-19 positivo.O jogador, de 24 anos, garantiu que não podia estar mais feliz com a mudança para a Luz. "Estou muito feliz pelo passo que dei agora, o Benfica é um grande salto em frente", começou por dizer, em entrevista ao portal 'Aktualne', dando conta também da tristeza de dizer adeus ao Slavia de Praga, clube onde começou a época, curiosamente como companheiro de Alexander Bah, lateral-direito que também está a um passo do Benfica. "Estou um pouco triste, sim, mas diverti-me muito no clube. Essa é a vida do futebolista. Tu procuras uma carreira melhor", deu conta.O futebolista croata que acabou a formação no NK Zagreb, do país-natal, revelou que chegar a um clube da dimensão do Benfica foi um objetivo alcançado."Eu tenho alguns [objetivos], mas agora eles estão preenchidos. Como disse, é um grande passo na minha carreira, estou animado com isso. Agora cabe-me trabalhar e tentar chegar ainda mais alto", afirmou Musa, que apontou 12 golos em 34 jogos oficiais em 2021/22.Instado sobre um possível incumprimento do Boavista em relação ao Slavia de Praga, Musa garantiu que apenas se concentrou "em fazer boas exibições e marcar golos", mas revelou que sabia que ao apontar 10 ou mais golos mudaria os valores a pagar. "Sim, eu sabia que essa cláusula estava no contrato mas, realmente, só me concentrei em mim mesmo, fazendo golos para fazer a equipa bem sucedida", adiantou o ex-axadrezado.Musa já havia jogada na República Checa, Alemanha e Croácia. Após um ano em Portugal, as impressões foram boas. "É difícil marcar em todos os lugares, não consigo escolher [entre Portugal e Rep. Checa]. Em Portugal joga-se um futebol mais técnico, há mais jogadores de qualidade. É uma constatação. Não é à toa que a liga portuguesa está entre as seis melhores da Europa. É por isso que eu queria ficar aqui, este futebol combina comigo. Também tive ofertas de outros lugares, principalmente de outros países com campeonatos menores, mas isso não me atraiu. O campeonato checo também é muito exigente, o avançado não tem muito tempo ou espaço para finalizar. Foi algo que me ajudou muito a estabelecer-me em Portugal", disse o novo recruta de Roger Schmidt.Apesar do contratempo devido Covid-19, Musa pensa sedimentar a posição na seleção checa no futuro depois "desta prenda por tudo o que foi feito em campo" esta época dada pelo selecionador Zlatko Dalic."Mundial? Para já, recebi a chamada do selecionador, a primeira da minha carreira para as próximas partidas. Não sei se vou ficar no grupo. Farei qualquer coisa para manter o lugar", prometeu Petar Musa.