Musa sai tocado no pé esquerdo

Petar Musa, primeiro jogador contratado pelo Benfica para 2022/23, não completou o treino. O avançado croata saiu tocado no pé esquerdo, na sequência de um lance com Samuel Soares, já na segunda parte do jogo. Musa, de 24 anos, foi assistido no relvado pelos elementos do departamento médico, mas acabou por recolher aos balneários.

Sob o comando da equipa técnica liderada por Roger Schmidt, iniciaram o treino 28 jogadores. Dos elementos que se apresentaram no arranque da preparação, Lucas Veríssimo foi o único ausente. O defesa-central ainda recupera da operação à grave lesão no joelho direito, sofrida em novembro passado.