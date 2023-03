Musa: «Talvez não jogue tanto quanto gostaria mas aproveito todos os minutos»

A cumprir a primeira temporada de águia ao peito, Petar Musa só leva cinco jogos como titular, mas está cada vez mais convicto da decisão que tomou ao rumar ao Benfica. Em conferência de imprensa da seleção croata, o avançado sente que está aproveitar todas as chances e acredita que esta época está a ser crucial para o seu crescimento."Sabia que haveria uma forte concorrência, que só me pode trazer coisas boas para o desenvolvimento. Ainda bem que escolhi o Benfica. Talvez não jogue tanto quanto gostaria, mas aproveito todos os minutos", disse o avançado que, no total, marcou presença em 31 partidas pela formação de Roger Schmidt.O croata foi chamado pelo selecionador Zlatko Dalic para os jogos frente a Gales e Turquia, a contar para a fase de qualificação para o Euro'2024 e mostrou-se realizado. "Gostava de agradecer a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Estou ansioso por cada treino. Cabe-me mostrar o meu valor", frisou, com vontade de convencer o técnico croata. "Quero apresentar-me da melhor forma possível."Ainda sem internacionalizações, Musa já tinha sido chamado mas acabou por sair da convocatória após ter ficado infetado com Covid-19. Depois desse momento "difícil", não voltou a ser chamado e viu o Mundial em casa como adepto. E ainda falou do seu ídolo. "Tivemos 10 dias de folga no clube e eu, estando de férias, acompanhei as partidas como adepto. Desde criança, simpatizava com o estilo de jogo de Mario Mandžukic, que foi o meu ídolo desde o início", frisou.Durante a conferência de imprensa, Musa também recebeu elogios do compatriota Juranovic. O lateral-direito está atento ao percurso do colega e deixou-lhe conselhos. "O caminho será espinhoso. Mas ele pode atingir grandes metas. Está bem e marcou oito golos no Benfica. Há que trabalhar no duro e estabelecer objetivos alto. Vamos deixá-lo tentar alcança-los", expressou o jogador do Union Berlin.