Museu Benfica promove workshop 'A Gloriosa Vida dos Insetos'

O Museu Benfica - Cosme Damião está a organizar o workshop 'A Gloriosa Vida dos Insetos', agendado para sábado, às 11 horas. Dirigido às famílias com crianças dos 6 aos 12 anos, o evento apresenta-se como uma divertida iniciativa para celebrar a primavera com os mais novos.A iniciativa permitirá a graúdos e miúdos descobrir diversas espécies de insetos e como podem afetar a coleção de um museu bem como observá-los e aprender a caracterizá-los. O workshop inclui a passagem pelo Museu Benfica e pelo laboratório do Departamento de Reserva, Conservação e Restauro.Com a lotação máxima de 15 pessoas, será necessário fazer marcação prévia, de acordo com as informações publicadas no site dos encarnados.