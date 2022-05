Museu do Benfica com entradas gratuitas

O Museu Benfica - Cosme Damião vai ter as entradas gratuitas, amanhã, entre as 18h00 e as 24h00. Esta iniciativa está inserida na Noite Europeia dos Museus, pelo que o Estádio da Luz também terá preços especiais: estará aberto das 18h00 às 22h0, com entrada gratuita para sócios e 5 euros para público geral.Para assinalar a Noite Europeia dos Museus, os encarnados prepararam várias iniciativas: Tertúlia 'Ser Benfiquist', '15 Minutos à Benfica', oficina criativa 'Galhardetes com História', 'O Acervo Sai à Noite' e O restaurante Luz by Chakall.