Na Alemanha garantem que Weigl está na mira da Roma de Mourinho e do Milan

O jornal alemão 'Bild' escreve esta quarta-feira que Julian Weigl está na agenda da Roma de José Mourinho e do Milan.As exibições do médio internacional alemão na Luz chamaram a atenção de dois dos maiores clubes italianos.Segundo a mesma publicação, Mourinho quer um médio defensivo para a próxima temporada e conta que o seu diretor desportivo, Tiago Pinto, que já passou pelo Benfica, possa ajudar no processo.Weigl, recorde-se, tem contrato com o clube da Luz até 2024.