Na Argentina dizem que Enzo Fernández já tem acordo com o Chelsea

Enzo Fernández já tem acordo contratual com o Chelsea, garante o jornalista Gastón Edul. O médio argentino, que não queria ir a jogo diante do Sp. Braga , estará agora à espera que os ingleses acertem com o Benfica o método de pagamento da sua transferência, que de acordo com a mesma fonte deverá rondar os 120 milhões de euros. Com o futuro em aberto, o jogador não se apresentou hoje no Benfica Campus.Quem também vai esfregando as mãos é o River Plate. De acordo com o jornalista argentino, os millonarios preparam-se para arrecadar 30 milhões de euros com a venda de Enzo.