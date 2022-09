«Na Youth League pareces o Van Dijk e na 2ª Liga és banal»: Tiago Gouveia lembra 'boca' a António Silva

Tiago Gouveia, jogador emprestado pelo Benfica ao Estoril, mostrou-se surpreendido com a evolução de António Silva. Ao Canal 11, o extremo revelou mesmo uma conversa privada que teve com o colega, após o central ter estado em destaque na Youth League."Fiquei muito surpreendido. Quando ele se estreou na 2ª Liga, não vi nada disto. Depois disse-lhe: 'Na Youth League, pareces o Van Dijk e na 2ª Liga pareces um jogador banal. Ele evoluiu muito até chegar a este nível absurdo. Na pré-época cresceu muito", recordou.O extremo também explicou a razão que o levou a mudar do Sporting para o Benfica quando era juvenil. "As condições do Sporting não eram tao boas e no Benfica eram fantásticas. Quando ia à Seleção, éramos três do Sporting e 13 do Benfica. Achei que me devia juntar aos melhores", frisou.Ainda assim, as amizades ficaram. Gouveia contou que Tiago Tomás, avançado do Sporting emprestado ao Estugarda, é um dos seus melhores amigos e revelou que conversa com frequência com Mariana Cabral, treinadora da equipa feminina dos leões.