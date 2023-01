Nacho Fernández desafia Otamendi: «Estamos à espera de um campeão mundial»

A pressão do River Plate em torno de Nicolás Otamendi. Agora, foi o médio Nacho Fernández a desafiar o defesa-central do Benfica a rumar ao clube de Buenos Aires, de que é adepto.Regressado ao River Plate, depois de dois anos no At. Mineiro, o médio argentino, de 33 anos, estreou-se diante do Central Córdoba S. Estero (2-0), para a Taça da Liga e, no final, atirou à TNT Sports: "Espero que todos que queiram voltem. Há um campeão mundial que está sempre por perto. Espero que ele venha, estamos à espera dele."Na véspera, havia sido o presidente, Jorge Brito, a reforçar a intenção de avançar para a contratação do internacional argentino, de 34 anos, que está a seis meses de terminar contrato. "É um jogador muito importante para o Benfica. Quando chegar o momento certo, faremos todos os esforços", afirmou o dirigente, à rádio Mitre.