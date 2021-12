Nagelsmann responde às preocupações de Jorge Jesus e atira: «Cumprimentos ao Benfica»

Depois da derrota com o Barcelona, na Catalunha, Jorge Jesus fez votos para que o Bayern Munique, já apurado, apostasse nos seus melhores jogadores para o último jogo, com os blaugrana (amanhã, 20 horas), pois se vencer a equipa bávara ajudará o Benfica. E Julian Nagelsmann parece que vai fazer-lhe a vontade.Questionado se jogadores como Neuer e Lewandowski seriam lançados no onze, o treinador do Bayern não deixou dúvidas. "Eles vão jogar, não se preocupem. Vamos jogar com a melhor equipa possível. Cumprimentos ao Benfica."E atirar o Barcelona para fora da Champions é uma motivação 'extra'? "Não é questão de atirar ninguém para fora, é uma questão de se fazer um bom jogo", acrescentou o jovem treinador alemão.Recorde-se que Jorge Jesus lamentou que os encarnados ficassem agora dependentes de terceiros para se apurarem para os oitavos de final da Champions. "Merecíamos que tivéssemos ficado dependentes de nós. Agora estamos dependentes do Bayern e, quando estás dependente dos outros, nunca dá certo. Espero que o Bayern olhe para o jogo [com o Barcelona] com respeito desportivo e ponha os melhores jogadores. Assim pode ajudar-nos", disse o treinador das águias depois do jogo em Barcelona.