«Não está morto quem luta!»: Grimaldo reage ao desaire do Benfica diante do Liverpool

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Grimaldo, lateral do Benfica, reagiu esta quarta-feira ao desaire diante do Liverpool (1-3) no Estádio da Luz, em jogo da 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, sublinhando a esperança de que as águias ainda têm uma palavra a dizer na eliminatória."Não está morto quem luta! Ainda falta a segunda mão. Obrigado benfiquistas pelo apoio. Juntos!", escreveu o espanhol.A 2.ª mão, recorde-se, joga-se em Anfield, estádio do Liverpool, na próxima quarta-feira, dia 13, pelas 20 horas.