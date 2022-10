Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Não me lembro de outro com a capacidade de desarme e antecipação do Florentino» Filipe Soares está ao serviço dos gregos do PAOK, mas continua a acompanhar carreira do ex-companheiro





• Foto: Vítor Chi