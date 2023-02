«Não se curvou perante o todo-poderoso Chelsea»: Rui Costa considerado "craque dos escritórios" em Espanha

A venda do passe de Enzo Fernández ao Chelsea, em janeiro, por 121 milhões de euros, torna Rui Costa e o Benfica nos "vencedores do mercado de inverno", segundo o jornal espanhol 'As', que esta manhã dedica um artigo ao presidente dos encarnados.O jornal de Madrid, que recorda a bem sucedida carreira futebolística do antigo internacional português, refere-se a Rui Costa como "o dirigente da moda"."Sob a sua direção o Benfica deu um salto de qualidade e no seu segundo ano à frente do clube é ainda mais evidente. Classificaram-se merecidamente para os oitavos de final da Champions, num grupo difícil com o PSG e a Juventus. São líderes da liga portuguesa. Rui Costa é o dirigente da moda na Europa, que saiu vitorioso por tentar tornar o Benfica cada vez mais competitivo", escreve o 'As'."Não se curvou perante o todo-poderoso Chelsea e finalmente foi forçado a vender o Enzo Fernández por insistência do jogador, mas pelo valor da cláusula", pode ainda ler-se.E continua: "121 milhões de euros que entraram nos cofres das águias [na realidade foram cerca de 80]. Junto com os 80 milhões que o Liverpool pagou pelo Darwin, são as duas maiores transferências dos últimos anos. Uma série de decisões que revalorizaram a sua figura como craque absoluto dos escritórios. Não serão as últimas [transferências] já que têm duas jovens estrelas que valerão muito dinheiro dentro de pouco tempo: Gonçalo Ramos e António Silva."