Nascimento da filha afasta João Mário do treino do Benfica

João Mário esteve ausente do treindo desta quarta-feira, o primeiro de preparação para o encontro com o Sporting, no próximo domingo. O médio do Benfica foi dispensado para acompanhar o nascimento da segunda filha, Benedita, cuja fotografia partilhou nas redes sociais.Em contrapartida, e como o nosso jornal adiantou, Grimaldo integrou o treino, depois de ter sido apresentado como reforço do Bayer Leverkusen para as próximas quatro temporadas. Comoavançou, Roger Schmidt conta com o lateral-esquerdo para defrontar os leões.