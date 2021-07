Nashville avalia Cádiz

Privado de Jhonder Cádiz, que se encontra na seleção da Venezuela, o Nashville avalia o que fazer com o avançado. O empréstimo termina no final do mês e os responsáveis do clube norte-americano hesitam entre acionar a opção de compra (3 M€) ou tentar prolongar a cedência temporária do Benfica até final da época regular da MLS, em novembro. Michael Estrada, do Toluca (México), é alternativa a Cádiz.