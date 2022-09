Nathaniel Phillips era o central desejado por Schmidt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A reta final do mercado de transferências foi intensa na Luz devido à lesão de Morato depois de fechada a transferência de Vertonghen para o Anderlecht. Isso obrigou os encarnados a contratarem um central e a escolha recaiu em John Brooks, que estava livre após acabar contrato com os alemães do Wolfsburgo.

Segundo o ‘The Athletic’, a prioridade de Roger Schmidt para a posição era Nathaniel Phillips, jogador de 25 anos do Liverpool, que o alemão conhece bem desde os tempos em que o inglês jogou no Estugarda (2019/20). O estatuto de quinto central dos ‘reds’ parecia facilitar a cedência até final da época, mas Klopp acabou por travar essa saída devido às lesões de Matip e Kounaté, além dos problemas físicos de Joe Gomez.