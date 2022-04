Ndour responde a comparação com Pogba: «Sempre foi um ídolo mas ainda é cedo»

O médio garantiu ainda que já está perfeitamente adaptado ao Benfica. "No verão de 2020, veio a chamada do clube. Tudo passou rapidamente. O arranque em Portugal não foi fácil, depois acostumei-me. E faz calor o ano todo, nada mal", brincou Ndour, que lembrou o dia em que se tornou o mais jovem sempre a jogar pela equipa B do Benfica, com 16 anos e 279 dias. "Acostumei-me a viver com a pressão. É uma pressão positiva. Assim que me estreei na equipa B, falaram-me do recorde de João Félix e consegui batê-lo."

Ainda antes de ter conquistado a UEFA Youth League ao serviço do Benfica, Cher Ndour abriu o livro sobre a sua experiência no Seixal, mas também respondeu a uma comparação com Paul Pogba, desafiado pelo 'Brescia Corriere'. Penso que essa comparação parte de uma questão física e do papel em campo. Ele sempre foi um ídolo e a comparação lisonjeia-me. Mas ainda é cedo", respondeu ao portal italiano, numa entrevista feita ainda antes da final da prova europeia frente ao RB Salzburgo.Com o troféu conquistado, já é possível perceber que o médio, de 17 anos, vai atrás de um novo sonho. "Jogar o Mundial de 2026 com a Itália. Farei 22 anos, estarei mais maduro, ainda tenho que crescer muito: Melhorei muito nestas duas temporadas em Portugal", referiu o centro-campista que também pode jogar pelo Senegal. "Já houve contactos para entrar em competições jovens. O Senegal faz parte de mim, mas sou italiano", expressou.