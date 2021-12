Neemias Queta reage ao resultado adverso: «Está duro para nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta deixou o Benfica em 2018 para tentar a sorte nos Estados Unidos mas continua um espectador atento do clube da Luz. Ao intervalo, com o resultado em 2-0 para o FC Porto, o poste dos Sacramento Kings partilhou um pensamento através da conta pessoal de Twitter."Está duro para nós", vincou o basquetebolista português, de 22 anos, 'convidado' por vários benfiquistas a alinhar na defesa das águias no clássico ante o FC Porto.