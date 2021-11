O futuro presidente da Chapecoense, Nei Maidana, confirmou que as negociações para a transferência de Tiago Coser para o Benfica estão muito adiantadas e colocou o lateral-esquerdo Busanello na rota de Portugal, sem adiantar o clube."Sobre o Coser, há uma negociação bastante avançada para Portugal. Quanto ao Busanello, despertou interesse na Europa, em Portugal. Pelas informações que tenho, o Coser é o que está mais adiantado, é uma situação que para ser definida logo", afirmou Madana no programa 'Debate Esportivo', da Rádio Chapecó.Recorde-se que o Tiago Coser já afirmou aque o plano passa por viajar para Portugal assim que completar 18 anos, a 16 de janeiro. Em cima da mesa, está um contrato de cinco anos.No mesmo programa, Maidana revelou que o desejo de contratar Argel para treinador não será possível de concretizar, uma vez que o agora técnico do Alverca está apostado em vingar no nosso País.