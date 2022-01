Negócio Rúben Dias/Otamendi: pedido da CMVM sem reação

Após a CMVM ter anunciado que ia pedir esclarecimentos ao Benfica pelo negócios que levaram à venda de Rúben Dias e à contratação de Otamendi, o clube da Luz recusou uma reação, após ser contactado por Record. As transferências, recorde-se, foram declaradas como independentes. A venda do português foi oficializada por 68 M, mais 3,6 M€ por objetivos, enquanto a compra do argentino foi anunciada por 15 M€. No entanto, os clubes terão acertado os valores em alta com o inspetor tributário Paulo Silva a qualificar o negócio como um “arranjo entre os clubes”, tal como revelou o ‘Correio da Manhã’.