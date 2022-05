Nehuén Pérez apontado à Luz

Os colchoneros têm emprestado o defesa de forma sucessiva nos últimos anos. Na época passada esteve no Granada e em 2019/20 foi cedido ao Famalicão.

Nehuén Pérez está na lista de possíveis alvos do Benfica de acordo com o blogue ‘UdineseBlog’. O central argentino, de 21 anos, atuou esta época no clube italiano por empréstimo do At. Madrid e participou em 21 jogos.