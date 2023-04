Nélson Semedo: «Seria bom poder regressar ao Benfica. Deixo as portas sempre abertas»

Nélson Semedo deu nas vistas no Benfica e daí rumou ao Barcelona, em 2017, mas não esquece o clube da Luz. O internacional português deixou vários elogios à formação que representou enquanto sénior em duas temporadas."Tem sido a equipa-sensação da Liga dos Campeões. Tem feito uma campanha bastante boa. A nível nacional também tem estado muito bem. Estou muito contente por ver o Benfica num patamar a que nos habituou a estar e oxalá consigamos conquistar bons títulos este ano. Final da Champions? Por que não? A pergunta é essa. O Benfica está a fazer um campeonato bastante bom e já provou isso, não só com equipas, se calhar, teoricamente mais pequenas ou do nível do Benfica, mas com outras equipas que são de topo, que têm um valor de plantel bastante mais elevado. O Benfica provou que consegue bater de frente com eles. Acho que o Benfica tem de ir jogo a jogo mas acreditar que é possível", referiu em declarações à Eleven Sports o lateral que fez treinos... no Sporting. "É verdade sim senhor. Antes de ser contratado pelo Benfica, estive uma semana no Sporting à experiência. No Sintrense, tinha um treinador que jogou no Sporting e na Seleção, o Luís Loureiro. Consegui pôr-me a treinar no Sporting. Foi uma experiência bastante boa para mim apesar de eu ser do Benfica. Mesmo não ficando, trouxe coisas boas, boas aprendizagens. Apesar de não ser do Sporting, gostei de fazer parte [da experiência]", evidenciou Semedo.É agora lateral-direito mas ao início foi médio-centro, posição que desempenhava ainda no Benfica B. "Havia craques como o Bernardo Silva que não jogava. É o Bernardo, um craque mundial. Naquela posição, ter espaço era bastante difícil. Tive um treinador que me aconselhou e hoje lhe agradeço: o Hélder Cristóvão. Na altura não achei uma boa ideia ao recuar no terreno. Tenho a certeza que foi o melhor que me aconteceu. O míster insistiu bastante comigo. Deu-me as bases que necessitava. Ele foi defesa-central e deu-me as bases defensivas que precisava. A partir daí, evoluí e consegui ganhar o meu espaço a lateral-direito", explicou, passando a analisar o regresso de Gonçalo Guedes ao Benfica."O regresso dele é sempre bom. Graças a Deus tivemos a possibilidade de nos encontrarmos em campo em Espanha também. É sempre bom vê-lo mas ainda melhor tê-lo como colega de equipa, pelas qualidades de jogador que tem mas também pela pessoa que é, pela qual tenho muito carinho. É sempre bom. O regresso dele ao Benfica deixou-me feliz, não vou mentir. Sei que ele queria muito regressar. Está muito contente lá", frisou o jogador, de 29 anos, que não esconde que voltar à Luz também faz parte dos planos de carreira."Já referi que seria bom poder regressar ao Benfica. Deixo as portas sempre abertas", assumiu.Sobre a temporada no Wolverhampton, Semedo considerou uma "mudança boa de treinador", com a adição de Julen Lopetegui, depois de um início de temporada menos conseguido com Bruno Lage ao leme da equipa."Conseguimos fazer pontos importantes. Não estamos ainda safos da descida de divisão mas acho que tivemos uma melhoria bastante boa e é continuar a trabalhar neste padrão para nos mantermos a Premier League", vincou, dando conta que o 'Nelsinho' já sonhava com a alta roda do futebol inglês ainda no Sintrense. "Entre o sonhar e o poder jogar são coisas completamente distintas. Quando estava no Sintrense se calhar não acreditar que aqui poderia jogar. É muito difícil chegar a profissional e, depois, chegar ao nível da Premier League. Só tenho a agradecer e tenho de continuar a dar o litro para ter mais possibilidades de estar nesta divisão", referiu.