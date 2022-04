Nélson Veríssimo: «Acreditamos que podemos dividir a eliminatória com o Liverpool»

Nélson Veríssimo fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Liverpool da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (na Luz, às 20 horas). Questionado sobre se os passes verticais podem ser fundamentais amanhã uma vez que o Liverpool tenta obrigar o adversário a errar, o treinador do Benfica foi taxativo."Todos vão ser importantes. Os jogadores que entrarem de início, aqueles que não entrarem e que depois possam ser opção... acima de tudo reconhecer que o Liverpool é uma equipa muito competente, orientada por um treinador que dispensa apresentações e sabemos que temos de estar num nível muito bom nestes dois jogos. É uma eliminatória que vai ser complicada, acreditamos que a podemos dividir. Acreditamos que vamos dividir os 50/50, mas claro que reconhecemos qualidade, capacidade e mérito ao Liverpool. Estão na 2.ª posição de uma das ligas mais competitivas do Mundo, mas estando ao nosso melhor nível podemos suprimir os pontos fortes do Liverpool. Têm uma variedade muito grande no que são as dinâmicas ofensivas da equipa, movimento à largura, ataque à profundidade. No processo defensivo gostam de pressionar alto, são muito compactos, mas analisámos o Liverpool e sentimos que há situações em que podemos aproveitar. Claro está que no nosso processo defensivo precisaremos de uma competência muito grande, à semelhança do que fizemos contra o Ajax. Será um jogo difícil mas acreditamos que vamos dividir o jogo, até porque vamos contar com o nosso público, que vai certamente alavancar a nossa equipa", afirmou.Questionado se teve em conta os jogos do Liverpool contra o FC Porto, da fase de grupos, Veríssimo respondeu positivamente. "Vimos vários jogos, obviamente que passámos também por esses dois. É uma equipa com uma ideia de jogo muito vincada. Naturalmente que as equipas vão criando problemas ao Liverpool, mas o que eles são é o que está à vista. Jogadores no clube há muitos anos, treinador também, e isso dá estabilidade à forma de trabalhar, processo de treino e jogo. É uma equipa boa, tal como era o Ajax, e tivemos capacidade de fazer dois bons jogos. A nossa ambição e objetivo é fazer com que aqui aconteça o mesmo, claro que com um adversário muito difícil pela frente".