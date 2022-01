Nélson Veríssimo admite 2.ª parte menos bem conseguida: «Penálti retraiu-nos um pouco»

Objetivo cumprido. Foi esse o balanço que Nélson Veríssimo fez após o apuramento do Benfica para a final da Allianz CUP, graças ao triunfo nos penáltis diante do Boavista.



"Há que valorizar a nossa passagem à final, que era o objetivo. Na primeira parte fizemos um bom jogo, com domínio, a criar oportunidades de golo. Na segunda parte, sofremos o penálti aos 10 minutos e a equipa retraiu-se um pouco. Mas terminámos por cima, com vontade de evitar os penáltis. Podíamos tê-lo feito no remate do Pizzi, com uma grande defesa do guarda-redes. Mas globalmente a equipa fez o que lhe competia, que era chegar à final. Na primeira parte tivemos um grande domínio, a segunda fica marcada pelo penálti, que nos retraiu um pouco. Acabámos por cima, com oportunidades para marcar", começou por analisar, à SportTV.





Nélson Veríssimo e as críticas nas redes sociais: «Desde que assumi este cargo, evito...» Nélson Veríssimo e as críticas nas redes sociais: «Desde que assumi este cargo, evito...»

A carregar o vídeo ...

"Naturalmente não jogamos sozinhos. O Boavista teve mérito para explorar espaço na direita. Tentámos retificar, mas não conseguimos. Ainda assim, não jogamos sozinhos e há que dar mérito à réplica do Boavista e sublinhar que conseguimos o nosso objetivo", frisou.



O jogo foi decidido nos penáltis, mas Veríssimo não entra na 'conversa' da lotaria. "Não é, porque trabalhámos isto, sabíamos que podia decidir-se assim. Pode haver sorte, mas acreditamos no trabalho e competência".



A fechar, um olhar ao possível adversário da final, que sairá do duelo entre Sporting e Santa Clara, mas sem qualquer preferência. "Agora o que prefiro é fazer uma viagem sossegada, analisar este encontro e amanhã ver o jogo que ditará o nosso adversário".