Nélson Veríssimo: «As coisas correram como previsto»

“A nossa ideia é que queremos ter um plantel mais curto, para ter mais competitividade”. Foi desta forma que, a 8 de janeiro, Nélson Veríssimo explicou aquilo que esperava do mercado de transferências que encerrou na segunda-feira. No ar ficou a ideia que, num plantel de 30 jogadores, iria existir uma emagrecimento significativo, o que não se verificou. Mas agora ficámos a saber que, já na altura, os responsáveis benfiquistas só estavam a pensar na saída de dois jogadores: Ferro e Gedson. É que de acordo com o técnico das águias, que ontem falou aos jornalistas em conferência de imprensa, a janela de transferências correu como estava previsto.

“Na nossa opinião não ficou a faltar nada. Saíram dois jogadores, o Ferro e o Gedson, que ainda está com a sua situação para ser resolvida [entretanto fechou com o Besiktas]. Tínhamos um plantel com 27 jogadores [de campo], sendo que dois deles com lesões de longa duração, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho. Com as duas saídas, passámos para 23. Com uma ou outra lesão que exista no plantel trabalhamos com 22/23 jogadores. Sabemos o que estamos a fazer. O plantel tem qualidade e um número de elementos que se ajusta às necessidades e à competitividade que queremos para a equipa. As coisas correram como tínhamos previsto e como estava planeado”, defendeu o técnico, de 44 anos, confiante que com este grupo a equipa retome o caminho do sucesso: “Olhámos para o plantel, analisámos as soluções e as opções que existem em função da ideia que queremos montar, partindo daí para o ajuste. Olhar, identificar, saber que temos um plantel com qualidade. Acreditamos na qualidade que existe aqui dentro, que os jogadores que continuam são suficientes e têm qualidade para enfrentar os desafios que ainda restam até ao final da Liga”.

Rivais não preocupam

Confrontado com as mexidas dos dois rivais diretos, FC Porto e Sporting, que viram chegar e sair jogadores – ao invés do Benfica que, por agora, só conseguiu emprestar Ferro e Gedson –, Veríssimo fez questão de frisar que é algo que não o incomoda: “A nossa preocupação é o que se passa dentro da nossa casa.”

“Ficámos mais tranquilos”

Nélson Veríssimo não contou com nenhum reforço neste mercado de transferências, mas para o treinador mais importante que isso foi não terem saído alguns jogadores que foram alvo de assédio por parte de outros emblemas. Entre eles, Grimaldo, Everton e Darwin, que estiveram associados ao Barcelona, Flamengo e West Ham, respetivamente.

“Não saíram jogadores de qualidade, ficámos mais tranquilos, mas sabíamos que a qualquer momento isso podia acontecer. O plantel tem jogadores de qualidade, é natural que suscitem interesse de outros clubes. A sua permanência é uma boa notícia. É com este plantel que contamos, acreditamos e vamos até ao fim da época”, rematou Veríssimo.

Preparação ultimada hoje

O plantel às ordens de Nélson Veríssimo, técnico que abdicou dos típicos estágios antes dos jogos no Estádio da Luz, volta a reunir-se hoje no Seixal, onde irá ultimar a preparação da receção ao Gil Vicente. Já sem um trabalho físico, o técnico das águias irá apurar os detalhes mais táticos do jogo, aproveitando, também, para afinar as bolas paradas.

Este é o último passo da preparação de um encontro no qual a equipa já está a trabalhar desde o passado domingo, dia seguinte à derrota com o Sporting, na final da Allianz Cup. E é com a vontade de regressar aos triunfos que os convocados – que serão conhecidos apenas hoje – irão partir para o Estádio da Luz, onde o jogo terá início a partir das 19 horas.

Pede onda de apoio esta noite na Luz

Ao finalizar uma questão sobre o mercado de transferências que lhe havia sido colocada, Nélson Veríssimo fez questão de lançar um apelo dirigido aos adeptos e sócios do Benfica: que marquem presença em força, esta noite, no Estádio da Luz. Este desafio lançado pelo treinador foi feito já depois de se saber que estão previstas, para hoje, manifestações no Estádio da Luz, mas contra a atual direção benfiquista. “Contamos muito com o apoio dos nossos sócios no nosso estádio até final da época, começando já por este jogo frente ao Gil Vicente. Vai ser um desafio difícil e contamos com a presença dos nossos adeptos para dar conforto e calor à equipa. Vamos ter batalhas difíceis e contamos com o apoio da nossa massa adepta”, apelou o sucessor de JJ.

Confiante apesar de adversário difícil

O Benfica procura hoje o regresso aos triunfos diante do Gil Vicente, mas Nélson Veríssimo, ainda que confiante, antevê uma partida exigente. “Sabemos que vai ser um jogo difícil. O Gil Vicente tem feito um campeonato tranquilo, com todo o mérito está na quinta posição, nos últimos oito jogos ganhou cinco e empatou um. É uma equipa que não sofre muitos golos, tem dinâmicas ofensivas muito vincadas e interessantes, que refletem a qualidade do plantel e do treinador. Esperamos um jogo complicado”, perspetivou o técnico dos encarnados, mais focado no grupo que lidera: “O mais importante é estarmos concentrados na nossa forma de jogar e no que temos de fazer para vencer, foi esse o nosso foco”.