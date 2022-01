Nélson Veríssimo avisa: «Não temos margem para errar»

Questionado este sábado sobre como lida com todos os problemas da equipa com toda a pressão que tem caído sobre o Benfica, Nélson Veríssimo não hesitou."Vou ser sincero. A minha preocupação é a equipa e o próximo jogo. Tudo o resto tento abstrair-me ao máximo. A pressão é a que vai de acordo com a exigência do clube, que é ganhar todos os jogos. Temos uma diferença pontual para os clubes que vão mais à frente, mas a pressão é ter de ganhar, lutar todos os jogos pela vitória", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Paços de Ferreira (18 horas).E prosseguiu, sublinhando que a derrota do Sporting de ontem "não é um incetivo extra" para as águias amanhã. "Incentivo é jogo a jogo conquistar os três pontos. O que mudou é que podemos encurtar distâncias. A exigência e a responsabilidade continuam a ser as mesmas, mas não temos margem para errar. Lutar pelos três pontos e ganhar. O objetivo passa por encurtar distâncias para os dois clubes que estão nos lugares da frente."