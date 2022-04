Nélson Veríssimo: «Benfica teve a capacidade de se recompor e nunca perdeu o domínio do jogo»

Nélson Veríssimo analisou as incidências do regresso aos triunfos do Benfica, na receção ao Belenenses SAD (3-1), em jogo da Liga Bwin."Fizemos um bom jogo. Não entrámos com queríamos, acabámos por sofrer um golo numa entrada falsa da nossa parte. A equipa teve a capacidade de se recompor e nunca perdeu o domínio do jogo com e sem bola. Em alguns momentos, expusemo-nos a algumas transições mas com o decorrer do jogo conseguimos colmatar essa situação. Tivemos mais situações de perigo junto da grande de área adversária. É uma vitória justa, os jogadores estiveram muito bem naquilo que é o compromisso e entrega, tal como a qualidade que colocaram no jogo", frisou em declarações à BTV."São dois jogadores com uma capacidade muito grande de controlar o jogo com bola. Têm ritmos diferentes mas têm uma capacidade de ver o jogo mais à frente e encontrar soluções difíceis. O Darwin fez os golos com todo o mérito mas a equipa também permitiu a possibilidade de ter a bola e descobrir os espaços para fazer esses passes para golo.""Os adeptos têm estado com a equipa. A ambição e o desejo deles é tal e qual como o nosso: ganhar todos os jogos e fazer boas exibições. Não jogamos sozinhos e os adversários também nos vão colocando problemas diferentes. Aquilo que sentimos é que a equipa tem dado resposta no crer e entrega. Tem colocado qualidade no que é o jogo, ainda que o possa fazer de forma mais regular. Os adeptos têm estado connosco para tudo o que aconteça. Contamos com o apoio deles em Liverpool."