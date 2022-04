Nélson Veríssimo confirma ausência de Rafa em Liverpool

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo de amanhã (20h) frente ao Liverpool, da 2.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, e confirmou a ausência de Rafa. O jogador já falhara o treino desta manhã no Seixal."Relativamente ao Rafa, todos sabemos da importância que ele tem na nossa equipa, tem caraterísticas diferenciadas e temos de colmatar a sua ausência, mas temos soluções que vão dar resposta positiva. Temos de optar pelo jogador que se adeque mais à estratégia de jogo. Lamentar a ausência dele, mas temos muita confiança no resto do plantel. Vamos com ambição natural de quem acredita muito no que está a fazer. Sabemos que levamos desvantagem de dois golos mas acreditamos que as coisas podem mudar, principalmente se fizermos um golo primeiro. Vamos com essa ambição, apesar de termos perdido o jogo da primeira mão. Depois da análise que fizemos, é perceber que apesar da dificuldade que sabemos que vamos encontrar, temos de acreditar. Certamente vão haver espaços e temos de ser eficazes na concretização e consistentes no processo defensivo"."Temos de estar sempre preocupados quando sofremos golos. É preciso perceber de que forma surgem esse golos e trabalhar de forma a que o erro não volte a acontecer, é por aí que temos vindo a trabalhar. Sabemos que contra a qualidade ofensiva destes jogadores há comportamentos que devemos evitar, no sentido de fechar as linhas, tendo atenção à largura e profundidade deles. Encontramos muitas dinâmicas na equipa deles, jogadores acrescentam qualidade, em termos individuais e coletivos temos de estar numa noite muito boa para não permitir os espaços que eles querem explorar. Acreditamos da mesma forma que vamos estar com consistência defensiva necessária"."Acreditamos que o posicionamento da equipa tem de lá estar, mas também temos de dar liberdade para o jogador decidir. Olhando para o outro jogo com o Liverpool, sentimos que tivemos qualidade no processo ofensivo e último terço. Não vou criticar os jogadores, a 20 metros da baliza só têm os olhos na baliza. Temos de ter consciência que em determinados momentos há colegas que podem ser uma melhor opção para fazer o passe. Fizemos essa análise, tivemos algumas situações com esse cariz, de haver melhor solução, respeitar uma desmarcação e podermos colocar a bola nesse colega. Não podemos estar a castrar o jogador no sentido de estar à frente da baliza e rematar, mas temos de ter essa capacidade de perceber que há outros em melhores posições"."É a lei do mercado. Obviamente que jogadores como o Darwin, e os melhores jogadores, a ideia seria mantê-los todos, mas estamos num mercado de concorrência, em que os clubes precisam de capital para a gestão diária. Falando concretamente do Darwin, perceber que está a ter uma evolução muito grande, tem qualidade inata, está a construir o seu caminho em função do que faz individualmente e em equipa. No final da época, se tiver de ir, temos de aceitar, mas é a lei do mercado. Perceber que em Portugal, as coisas são mesmo assim. Temos de encarar isto numa perspetiva de contratar, valorizar, potenciar, e depois há mercados mais fortes e em função disso há jogadores que não conseguimos manter. O Benfica não foge a isso"."Olhando para o Liverpool, temos de controlar tudo na dinâmica deles. Pela qualidade de jogo que têm, individualidades que têm... tendo na consciência que não podemos sofrer golo, temos de marcar. Reconhecer que temos desvantagem de dois golos e não nos podemos atirar ao jogo de forma muito aberta, aí vamos criar espaços para eles aproveitarem. Temos de ter capacidade e consistência de aguentar. Acreditamos que eles vão querer resolver nos primeiros minutos. É suster o ímpeto inicial e o nosso momento há de aparecer. Depois temos de garantir equilíbrio e consistência. Foi para isso que preparámos a equipa. Vamos com essa ambição e com a crença de que é possível. Sentimos que os jogadores acreditam nisso, e nós também o fazemos"."Mais do que eu dizer o que possa dizer, é ver o que os adeptos nos transmitem. Sentimos isso quando fomos a Amesterdão, nos jogos que temos feito aqui em casa... transportando o sentimento que nós sentimos em Amesterdão, contra o Belenenses SAD, numa competição diferente, a quantidade de gente que sabemos que vai estar em Inglaterra. Sabemos que vão apoiar a equipa e que estão connosco, e nós queremos dar algo em troca. Há jogos em que vamos conseguir, outros que não, mas no fundo temos de chegar ao final do jogo e os nossos sócios sentirem que tentámos tudo para conseguir, e que acima de tudo teve abordagem que transmite a ideia de que é possível. No final, é tentar ganhar o jogo"."Sim, acredito que sim. Nós olhamos para o rendimento desta equipa na Champions, fase a eliminar, fase de grupos, a forma como jogámos e correspondemos. Tem tudo para correr bem, jogadores não têm dúvidas das capacidades deles, sabem que vamos jogar contra uma equipa difícil mas temos capacidade para dar uma resposta positiva. Isso é que moraliza as equipas e é com esse intuito que vamos entrar no jogo".