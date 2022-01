Nélson Veríssimo: «Conquista da Taça da Liga não vai salvar a época»

Nélson Veríssimo foi taxativo: "a conquista da Taça da Liga não vai salvar a época". Na conferência de imprensa de lançamento ao jogo das meias-finais da Allianz Cup, frente ao Boavista (amanhã, 19H45), o treinador do Benfica justificou."O nosso principal objetivo é a conquista da Liga, estamos conscientes das dificuldades, mas ainda estamos envolvidos nessa luta, mas agora o objetivo é o jogo com o Boavista. O que nós sentimos é que é mais uma competição que queremos vencer. Sabemos que para ganhar a competição ainda temos dois jogos que serão certamente difíceis pela frente. Temos que dar importância a este jogo, que será frente uma equipa competitiva. O jogo de amanhã vai ter um grau de dificuldade acrescido. Queremos vencer o jogo de amanhã para passarmos à final da competição e ganhá-la. É essa a tónica", começou por dizer o técnico das águias, em declarações na sala de imprensa."A importância é a mesma. Recuando ao início desta época, a importância é exatamente a mesma, partimos com a ambição de vencê-la. Há vários jogadores que já venceram competições ao serviço do clube e sabem a repercussão que isso tem nos sócios e adeptos. É um dos objetivos. Ganhar esta competição permite que os jogadores que ainda não ganharam uma competição ao serviço do nosso clube e verem a reação dos adeptos. Vai ser um jogo complicado. Para chegar ao objetivo final temos dois jogos pela frente. Acreditamos na qualidade dos jogadores.""Preocupa-me tudo, o processo ofensivo, defensivo, as bolas paradas... Sentimos que há algumas correções a fazer, principalmente no processo defensivo. Estamos a fazer algumas alterações. É difícil dizer até que ponto esta equipa já está com a ideia do treinador. O modelo vai-se construindo ao longo do processo, está em constante evolução. Há sempre coisas para corrigir. O nosso foco tem sido mais no processo defensivo da equipa", terminou.