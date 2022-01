Nélson Veríssimo convocou todos os jogadores disponíveis para a final da Allianz Cup, agendada para as 19h45 deste sábado, frente ao Sporting, comunicou esta sexta-feira o Benfica através de uma nota publicada no site oficial do clube.Assim sendo, Nélson Veríssimo não poderá contar com seis jogadores para a partida frente aos leões, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic (lesionados), Otamendi e Darwin Núñez (estão nas seleções) e Rafa (a recuperar da infeção à Covid-19).