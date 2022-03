Nélson Veríssimo critica arbitragem: «Depois disto pergunta-se: para que serve o VAR?»

O Benfica empatou (1-1) esta sexta-feira na receção ao Vizela, em jogo da 26.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que as águias estiveram reduzidas a 10 elementos desde o minuto 7, após expulsão de Adel Taarabt.

Em declarações no final da partida, Nélson Veríssimo revelou estar muito desiludido com o resultado na Luz e atirou sobre a arbitragem e, em específico, o possível lance de penálti aos 72 minutos de jogo.

"Estamos muito desiludidos com o resultado, o facto de termos começado desde cedo a jogar com menos um dificultou em muito a nossa tarefea. Os nosso jogadores foram bravos. Tivemos de tomar algumas cautelas. Muitos momentos com menos um, mas mesmo assim a conseguirmos um bom jogo. Os nossos jogadores fizeram tudo para sair daqui com os três pontos. Sofremos um golo, a nossa equipa tentou. O facto de o guarda-redes adversário ter sido o homem do jogo traduz aquilo que foi o jogo. Criámos oportunidades, mais remates, mais oportunidades. Duas boas equipas que valorizaram o espetáculo, o público contribuiu para a equipa se galvanizar. Mas depois, no meio disto tudo, a pergunta é: o VAR é para quê? O Adel é para expulsão. Depois, o minuto 72, numa bola dividida, é uma coisa clara e evidente. Não me quero desculpar porque todos erramos, mas depois disto a gente pergunta-se: para quê que é o VAR? Dar uma palavra aos nossos adeptos, aos nossos jogadores que lutaram, pena não termos conseguido marcar mais um golo, dar os parabéns ao Vizela pela forma como veio disputar o jogo. Agora temos de dar já uma resposta frente ao Ajax", começou por dizer, em declarações na flash-interview da BTV.





"Eu não sei se é por culpa da arbitragem, mas o lance do minuto 72 é capital. Podíamos ter falhado o penálti, mas também podíamos ter marcado. O guarda-redes adversário teve mérito na exibição que fez. Mas se temos o VAR, e eu não gosto de falar em arbitragens, mas os erros que têm existido desde a nossa entrada, para mim, ao minuto 72, não sei o quê que o árbitro não viu."



"Que continuem com o apoio que têm dado a esta equipa. é óbvio que a equipa tem um compromisso enorme em respeitar a história do clube, é óbvio que as coisas nem sempre correm como desejamos, mas contamos com esse apoio já frente ao Ajax", terminou.